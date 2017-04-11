​Житель Нефтеюганска пойдет под суд за публикации в соцсетях

В Нефтеюганске в суд передано уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют по ч. 1 ст. 282 УК РФ: возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

«Обвиняемый, используя персональный компьютер, разместил на личной странице в социальной сети «В Контакте» аудио- и видеозаписи, электронные книги, внесенные в федеральный список экстремистских материалов, содержащие призывы к возбуждению ненависти и межнациональной вражды. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.