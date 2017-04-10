​Волонтеры Югры обучаются сопровождению и социализации людей с ограниченными возможностями

Волонтеры Югры примут участие во всероссийском семинаре-практикуме «Подготовка социальных кураторов для сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья и вовлечения их в социальную практику», который пройдет в Москве с 10 по 14 апреля на базе Международного молодежного центра. Организаторами мероприятия выступили подведомственные учреждения Росмолодежи – Российский детско-юношеский центр и Международный молодежный центр.

Основная цель семинара – создание условий для развития высокой социальной активности обучающихся и содействие в реализации их потенциала в осуществлении социального наставничества в отношении молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, формирование единого подхода к подготовке социальных кураторов, обобщение регионального опыта и лучших практик по реализации соцпроектов.

Югру на семинаре представляют нефтеюганцы: руководитель городского штаба волонтеров Лариса Чертова, а также две десятиклассницы из школы №2 города Нефтеюганска Евгения Меркуленко и Дарья Огорельцева. Финансовую поддержку поездки волонтеров в Москву оказали нотариусы города Нефтеюганска.

«Наши участницы всероссийского семинара, несмотря на юный возраст, уже достаточно опытные волонтеры, они продолжительное время работают с людьми с ограниченными возможностями. Девушки обучались на специальных семинарах, организованных окружными органами власти, разрабатывали социальные проекты, в качестве волонтеров работали в Ханты-Мансийске в марте 2017 года на II зимней Всероссийской Спартакиаде инвалидов. После приезда в Нефтеюганск девушки планируют поделиться приобретенным в Москве опытом работы с другими волонтерами, организовав городской семинар», - рассказала начальник отдела молодежной политики Департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска Наталья Филинова.

В рамках семинара, в котором принимают участие 120 волонтеров со всей страны в возрасте от 14 до 18 лет, пройдут мастер-классы и тренинги по работе с людьми с ограниченными возможностями, презентации социальных проектов делегаций, дискуссии, интеллектуальные игры, круглый стол, экскурсии по Москве. В качестве лекторов и экспертов выступят представители научного сообщества, общественных организаций, органов государственной власти, специализирующихся в сфере коррекционной педагогики, соцподдержки людей с ограниченными возможностями. Для участников семинара также пройдет презентация Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» с целью привлечения к своим программам. По окончанию семинара волонтеры получат сертификаты участников.