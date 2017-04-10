​В новом родильном доме Нефтеюганска прошла очередная проверка

Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов проинспектировал ход работ по подготовке к вводу в эксплуатацию родильного дома. Судя по информации, опубликованной на сайте правительства округа, проверка прошла успешно.

«Хорошо продумана система коммуникаций между пациентками и медицинским персоналом. Возле каждой кровати есть устройства для речевого обмена, предусмотрена система безопасности и экстренного вызова медицинских работников. Очень интересное, правильное, а самое главное - соответствующее закону решение по разводке вентиляции: операционная не связывается с общим вентиляционным каналом, имеется отдельный вывод на пищеблок, палаты интенсивной терапии имеют свои рукава. Это действительно очень важно в части обеспечения инфекционной безопасности», - отметил заместитель губернатора. Также, по его словам, качество воды в роддоме очень хорошее: «Она действительно чистая - это подтвердили взятые пробы. Подрядчики уверяют, что ее можно пить из-под крана». Однако возникли у Кольцова и замечания, которые он поручил устранить.

Ранее сообщалось, что ввести роддом в эксплуатацию планируют уже в июле этого года.