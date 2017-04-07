Житель Нефтеюганска объявлен в международный розыск. Адильханова Р.Т. который обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании. Нефтеюганским районным судом заочно вынесено решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время следственной частью Следственного управления УМВД России по ХМАО – Югре вынесено постановление о привлечении Адильханова в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ. Обвиняемый объявлен в международный розыск», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.