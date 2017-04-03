​Следователи Югры просят помощи в поисках пятерых пропавших жителей округа

Следователи Югры просят помощи в поисках пятерых пропавших в разное время жителей округа. На официальном сайте СУ СКР по ХМАО опубликованы ориентировки разыскиваемых. Большинство из них — жители Нефтеюганска и района.

Житель поселка Пойковский Валерий Мухаметьянович Ахметьянов, 1963 года рождения, пропал 7 сентября 2016 года.

По данным правоохранителей, мужчина ушел из своей квартиры, расположенной во втором микрорайоне поселка, но надолго покидать дом он не собирался. До настоящего времени местонахождение мужчины не установлено. Последний раз его видели вечером 7 сентября 2016 года в микрорайоне ВПЧ-18 Пойковского. По факту его безвестного исчезновения Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено и расследуется уголовное дело.

Приметы пропавшего: рост 170 см., глаза карие, лицо круглое смуглое, носит усы, волосы короткие седые, телосложение среднее.

Был одет: толстовка темного цвета на молнии, свитер темного цвета, темные штаны, тапочки.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Валерия Ахметьянова, либо об обстоятельствах его исчезновения, возможно имеющих значение для следствия, просят позвонить по телефонам: 8 (3463) 23-06-69, 23-06-55, либо 8-950-502-74-52 (дежурная служба следственного управления).

Жительница Нефтеюганска Татьяна Борисовна Горбаченко, 1972 года рождения, ушла из дома, расположенного в 11 микрорайоне Нефтеюганска, 2 декабря 2016 года. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 35-40 лет, рост 165-170 см., европейский тип лица, худощавого телосложения, плечи горизонтальные, лицо по форме овальное, глаза серо-зеленые, волосы темно-русые до плеч, размер обуви 35-37.

Была одета: берет белого цвета, темно-коричневый зимний пуховик с капюшоном, черные зимние сапоги.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Татьяны Горбаченко, либо об обстоятельствах ее исчезновения, возможно имеющих значение для следствия, просят позвонить по телефонам: 8 (3463) 29-56-10, 29-59-21, 29-59-23, 8-996-326-35-97 (ОМВД России по г.Нефтеюганску), либо 8-950-502-74-52 (дежурная служба следственного управления).

Житель Нефтеюганска Ренат Рашитович Даутов, 1981 года рождения, ушел из дома, расположенного в восьмом микрорайоне Нефтеюганска, вечером 2 января 2017.

Он также не собирался надолго покидать место своего жительства. До настоящего времени о местонахождении мужчины ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 170 см., глаза карие, лицо овальное, волосы короткие с небольшой залысиной, телосложение среднее.

Был одет: спортивный костюм «Найк» темно-синего цвета, кроссовки кожаные темно-синего цвета, пуховик кожаный с капюшоном.

Особые приметы: татуировки в области запястий, шрам от ожога на левом плече.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Рената Даутова, либо об обстоятельствах его исчезновения, возможно имеющих значение для следствия, просят позвонить по телефонам: 8 (3463) 29-56-10, 29-56-11, 23-06-55, либо 8-950-502-74-52 (дежурная служба следственного управления).

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Ранее следователи просили помощи в поисках двух молодых людей, которые пропали в Сургуте. 21-летний Михаил Романов пропал 12 января. О местонахождении его ровесника Никиты Богаткина ничего неизвестно с октября 2016 года.