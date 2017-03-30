​Делом о декабрьской аварии под Ханты-Мансийском занялся экс-адвокат Полонского

Бывший адвокат скандального бизнесмена Сергея Полонского займется делом об аварии под Ханты-Мансийском (напомним, она произошла 4 декабря, тогда погибли 12 человек, в основном, дети). Как сообщает РБК, Умар Арчаков будет представлять некоторых потерпевших. Информацию подтвердили в администрации Нефтеюганска — пострадавшие в аварии являются жителями этого города.

Более того: именно глава администрации Нефтеюганска Сергей Дегтярев и предложил им кандидатуру Арчакова как защитника.

К слову, отметим, что именно он на встрече с родителями пострадавших детей раскрыл подробности ДТП и назвал основного обвиняемого: «Водитель этого трала признан виновным, он вышел на полосу встречного движения, — заявил защитник. — Мало того, материалом дела установлено, что он засыпал перед ДТП, ехал по встречной полосе, ехал по центру. Он создал несколько аварийных ситуаций непосредственно перед этим ДТП с автобусом».

В России адвокат имеет несколько скандальную славу: в 2015 году его задержали в Камбодже вместе с подзащитным Сергеем Полонским.

Последнему предъявили обвинение в мошенничестве, а адвоката отпустили.