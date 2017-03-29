​В Нефтеюганском районе столкнулись два КамАЗа, есть пострадавший // ФОТО

Во вторник, 28 марта, в 20.15 в Нефтеюганском районе на 56 километре автодороги «подъезд к п. Угут» произошло столкновение двух КамАЗов. 32-летний водитель выехал на полосу встречного движения, где врезался во встречный грузовик. В результате ДТП виновник столкновения бригадой скорой помощи был доставлен в ОКБ г. Пыть-Ях.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

В пресс-службе ГИБДД округа отметили, что это — единственное ДТП с пострадавшими за минувшие сутки.