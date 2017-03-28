​Собранных благотворителями денег на реабилитацию пострадавших в ДТП нефтеюганских спортсменов не хватает: сбор продолжается

Собранных неравнодушными людьми денег для пострадавших в автокатастрофе нефтеюганских спортсменов может не хватить на реабилитацию для всех детей. По словам главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева, всего было собрано 4 939 387 рублей 52 копейки.

«Эта сумма, поверьте мне, ничтожна мала. Сейчас поступило заявление для реабилитации только одной девочки, которая у нас самая тяжелая. Необходимы финансовые средства порядка 650 тысяч рублей в месяц», - сказал он на встрече с родителями пострадавших детей (цитата по «Югра-ТВ»).

Уже сейчас в социальных сетях публикуются посты с просьбой продолжить сбор средств. Напомним, его открыли по просьбам жителей Югры, а ведет благотворительный фонд «Созидание». Если вы хотите поучаствовать в судьбе спортсменов, которым предстоит длительное лечение и восстановление, в наазначение платежа обязательно указывайте: «Благотворительный взнос для пострадавших в ДТП 04.12.2016 г.». При внесении платежа юридическим лицам необходимо указать дату образования, физическим лицам - данные паспорта, дату рождения и прописку.

Наименование Некоммерческая организация Благотворительный фонд развития города Нефтеюганска «СОЗИДАНИЕ»

ИНН 8604042569

КПП 860401001

Банк Ф-Л Западно-Сибирский ПАО «ФК ОТКРЫТИЕ» г.ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ИНН 7706092528

КПП 860143001

БИК 047162812

Кор.счёт 30101810465777100812

р/сч 40703810600070000065

телефон 8 (951) 96-98-629

Напомним, в ДТП 4 декабря 2016 года пострадали больше 20 человек, 12 из них после аварии находились в тяжелом состоянии.

Отметим, что финансовую помощь пострадавшим окажут также округ и город.