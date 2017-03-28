​«Он засыпал перед ДТП, ехал по встречной полосе, ехал по центру»: названо имя основного обвиняемого по делу об автокатастрофе под Ханты-Мансийском

Уголовное дело о ходе расследования ДТП, произошедшего 4 декабря 2016 года, готовят к передаче в суд. Об этом стало известно на встрече представителей власти города и округа с родителями пострадавших в автокатастрофе детей, сообщает «Югра-ТВ». В ней приняли участие глава города Сергей Дегтярёв, его заместители, а также руководитель окружного депспорта.

Материалы дела насчитывают 32 тома. В ближайшее время их отправят на проверку в прокуратуру, после чего дело будет передано в суд. В настоящий момент обвинение предъявлено четырем фигурантам. Основным виновником аварии признан водитель большегруза Раиль Саитханов. «Водитель этого трала признан виновным, он вышел на полосу встречного движения. Мало того, материалом дела установлено, что он засыпал перед ДТП, ехал по встречной полосе, ехал по центру. Он создал несколько аварийных ситуаций непосредственно перед этим ДТП с автобусом», - сообщил собравшимся адвокат потерпевших Умар Арчаков.

Также к уголовной ответственности будут привлечены водитель автобуса Марат Зайнуллин, ответственный за перевозку детей Александр Сидорук и директор спортивной школы Ирина Тарасова.

Напомним, директору детской спортивной школы «Сибиряк» Ирине Тарасовой предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, водителю автобуса Марату Зайнуллину и представителю индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александру Сидоруку — в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, а водителю грузовика Volvo (с которым столкнулся автобус с детьми) Раилю Саитханову — в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Последний, напомним, не имел прав управлять автомобилем: это стало поводом для заведения еще одного уголовного дела, на сей раз в Башкирии, откуда он родом.

4 декабря 2016 года на трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» произошло ДТП с участием двух грузовиков и автобуса, перевозившего детей, которые возвращались в Нефтеюганск с окружных соревнований. В аварии погибли 12 человек, в том числе, десять детей.