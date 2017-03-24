​Нефтеюганец украл из магазина ящик коньяка // ВИДЕО

В Нефтеюганске задержан 28-летний мужчина, который подозревается в краже. Он вынес из магазина ящик коньяка. Закупочная цена 20 бутылок горячительного составила 3500 рублей. О краже в полицию сообщил работник торговой точки. Вскоре подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Молодой человек посетовал, что выпивал с приятелем, а когда у них закончилось спиртное и деньги, решился на кражу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Ранее нефтеюганец привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, отметили в пресс-службе УМВД Югры.