​В Нефтеюганском районе ВАЗ влетел под грузовик // ФОТО

В четверг, 23 марта, около 07.00 в Нефтеюганском районе на 714 километре автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» произошло столкновение грузовика и легковушки. «Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21102», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ» под управлением водителя 1966 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗа» бригадой скорой помощи был доставлен в медучреждение.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие дни на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.