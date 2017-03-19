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​Власти Нефтеюганска не согласовали проведение митинга «Он нам не Димон»

Нефтеюганские организаторы митинга «Он нам не Димон», обращенного к властям России с требованием расследовать наличие недвижимости премьера Дмитрия Медведева не получили разрешения на проведение мероприятия, передает Muksun.FM.

Как изданию сообщил один из организаторов Павел Проскуряков, администрация предложила изменить место проведения митинга — в заявке указана площал перед кинотеатром «Юган». Чиновники отметили, что в указанное время там пройдет молодежный флешмоб «Здоровое поколение».

«Сказали, что нужно подать повторное заявление с изменённым местом проведения. Хотя я уверен, что никакого флешмоба 26 марта не будет. То есть нас просто хотят отогнать подальше от центра города и администрации, так как там наибольшая проходимость народа», — цитирует «Муксун» сообщение в группе «ВКонтакте», посвященной проведению митинга: заметим, что в настоящее время страница удалена. По словам Павла Проскурякова, после подачи заявки началось давление — но не на него, а на его близких. «Когда я решил выступить в качестве организатора данного митинга, то был уверен, что на меня будет оказываться давление со стороны администрации, полиции и так далее. И я был к этому готов, — написал он на своей странице «ВКонтакте»: сейчас она также недоступна. — Но получилось так, что давлению и угрозам подверглись мои близкие люди, которые не имеют к митингу никакого отношения. И если я продолжу выступать в качестве официального организатора, то жизнь моих близких будет просто загублена. Это связано с их работой».

Впрочем, другие организаторы все-таки намерены продолжить работу — новую заявку по закону они могут подать 20 марта. У властей имеется формальный повод для отказа: поскольку в заявке указано 26 марта как дата проведения мероприятия, администрация может сослаться на несоблюдение сроков подачи уведомления.

Отметим, что проблемы с с согласованием имеют не только региональные активисты: инициатор акции политик Алексей Навальный накануне заявил, что на его заявку мэрия Москвы ответила столь же уклончиво: место проведения не согласовала, но и не отказала.


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Сегодня в 12:40, просмотров: 135, комментариев: 0


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