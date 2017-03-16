​В Нефтеюганском районе грузовик спровоцировал ДТП с пострадавшими и скрылся с места ДТП: ведется розыск

В Нефтеюганском районе ведется розыск водителя грузового автомобиля, который стал виновником ДТП с пострадавшими и скрылся с места происшествия. Авария произошла в четверг, 16 февраля, в 05.30 на 632 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск». Неустановленный водитель, управляя грузовым автомобилем в сцепке с полуприцепом, на котором перевозился трактор, двигался в сторону Тюмени. Выполняя обгон, он совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ 21053, после чего с места ДТП скрылся. Пассажир автомобиля ВАЗ 21053 получил телесные повреждения.

Очевидцев, располагающих какой либо информацией, просят обратиться в ГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району по телефонам: (3463) 256-903, 256-969.