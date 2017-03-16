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​В Нефтеюганском районе создадут памятник природы «Дальний Нырис»

В Нефтеюганском районе создадут памятник природы «Дальний Нырис». Необходимые документы будут приняты на ближайшем заседании правительства Югры. Об этом журналистам рассказал заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

«Это уникальный природный ландшафт, который находится в Нефтеюганском районе. Самому старому кедру здесь примерно 300 лет. Его диаметр составляет больше метра. Кедровый бор имеет очень высокую продуктивность, примерно на 30 процентов больше, чем у остальных лесных массивов, где произрастает кедр. Если, в среднем, на 1 га запас древесины по Югре составляет 115 кубических метров, то на этом участке – 350», - цитируют заместителя главы региона на admhmao.ru.

Длина массива раскинулась почти на 15 км, ширина разнится – от 2 до 3 км. Около трети занимает рекреационная территория, где в настоящее время проживают две семьи из числа коренных малочисленных народов Севера и где, впоследствии, будет возможна туристическая деятельность.

«В сохранении этого уникального природного участка высказали прямую заинтересованность и нефтяники, которые ведут разработки неподалёку. Когда мы говорим об особо охраняемых природных территориях, мы должны понимать, что это территория притяжения людей. Там должна вестись научная работа, развиваться туризм, можно осуществлять и хозяйственную деятельность, если не предусмотрен строгий режим, но по особым технологиям», - подчеркнул Алексей Забозлаев.

Помимо «Дальнего Ныриса» в 2017 году планируется довести до конца работу по созданию ещё четырёх достопримечательных мест. Всего на территории округа существует 24 особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения: заповедники, заказники, четыре природных парка и памятники природы.


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Сегодня в 14:13, просмотров: 69, комментариев: 0


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