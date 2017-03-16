​В Нефтеюганском районе в ДТП пострадали три молодых человека // ФОТО

В среду, 15 марта, в Югре зарегистрировано пять 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили травмы различной степени тяжести. Авария с тремя пострадавшими произошла в 13.00 на 701 километре автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово». Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры, 50-летний водитель автомобиля «ГАЗ 2775» допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Приора» под управлением 18-летнего водителя. От удара «Лада» съехала в правый кювет и перевернулась. В результате дорожно-транспортного происшествия ранения получили водитель «Лады» и его два 17-летних пассажира.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры