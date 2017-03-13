В Нефтеюганском районе при проведении земляных работ по укладке трубопровода погиб водитель экскаватора. Экскаватор KOMATSU провалился в болотистую местность. Происшествие случилось около шести вечера. «В региональную поисково-спасательную базу учреждения «Центроспас-Югория» поступило обращение с просьбой оказать содействие в проведении поисковых работ с привлечением водолазов, - рассказали в КУ «Центроспас-Югория». - К месту происшествия выехала поисково-спасательная группа зонального поисково-спасательного отряд. Группа, прибыв к месту вызова, подготовила майну для проведения спусков под воду, извлекла тело погибшего».
В Нефтеюганском районе экскаватор провалился в болото, водитель утонул
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13 марта в 18:19, просмотров: 254, комментариев: 0
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