​Спасатели: О пожаре в многоэтажке Нефтеюганска, в котором погибли люди, сообщили слишком поздно

В пресс-службе главного управления МЧС по Югре рассказали подробности произошедшего накануне в 16-м микрорайоне Нефтеюганска пожара. Спасатели уверены, что распространению огня способствовало то, что о случившемся сообщили слишком поздно. Когда первые расчеты прибыли к дома № 25, из окон квартиры на четвертом этаже шел густой черный дым.

«Звено газодымозащитной службы немедленно приступило к разведке. Обследование помещений осложнялось высокой температурой. Из соседней квартиры пожарные, применив автолестницу, спасли женщину, а с этажей, расположенных выше вывели через подъезд мужчину и ребенка, предварительно надев на них спасательные устройства», - рассказали в управлении.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Сообщении о возгорании поступило в пожарную охрану в 17.47, пожар был ликвидирован в 18.30. Огнем повреждена комната в квартире на площади 30 квадратных метров. После ликвидации возгорания в жилом помещении были обнаружены двое мужчин без признаков жизни.

Причины произошедшего устанавливает следственная группа.

По факту пожара проходит прокурорская проверка. «В связи с происшествием прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин поручил Нефтеюганскому межрайонному прокурору обеспечить необходимый надзор и координацию работы правоохранительных и контролирующих органов, задействованных в ликвидации пожара. По итогам проверки будет определена степень ответственности виновных лиц. За исполнением поручения установлен контроль», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.