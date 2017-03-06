​При пожаре в жилом доме Нефтеюганска погибли два человека и пострадал ребенок

При пожаре в 16-м микрорайоне Нефтеюганска погибли два человека и пострадал семилетний ребенок, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Югре. Напомним, возгорание в квартире на четвертом этаже дома № 25 произошло около 18.00. На месте происшествия работали семь пожарных расчетов, на ликвидацию открытого горения у спасателей ушло более получаса.

В ходе ликвидации пожара огнеборцы обнаружили два тела. Предположительно, жильцы задохнулись продуктами горения. Медики оценивают состояние ребенка, госпитализированного с места происшествия, как не критическое.

В настоящее время на месте ЧП работает оперативно-следственная бригада, состоящая из пожарных дознавателей, полицейский и сотрудников СКР. Причины ЧП и личности погибших устанавливаются.