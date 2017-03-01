​В Нефтеюганске вынесли приговор мужчине, по вине которого в ДТП погибли люди

В Нефтеюганске вынесли приговор жителю поселка Пойковский, по вине которого 7 мая 2015 года в ДТП погибли люди, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. В суде было доказано, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и нарушил правила дорожного движения. Его признали виновным и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осуждённого компенсации морального вреда в сумме 3,5 млн. рублей и материального ущерба в общей сумме свыше 480 тыс. рублей.

Напомним, 7 мая 2015 года подсудимый, управляя автомобилем марки «Тойота» в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге «Тюмень–Ханты-Мансийск» со скоростью более 90 км/час, не обеспечивающей возможности постоянного контроля за движением транспортного средства. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки «КИА Спортейдж». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, из них двое скончались на месте, еще двоим пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.