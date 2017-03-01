​В Нефтеюганске в ДТП погиб водитель снегохода // ФОТО

Во вторник, 28 февраля, в 11.00 в Нефтеюганске на дороге «Проезд к КУСТу №100» в ДТП погиб человек. «Водитель 1954 года рождения, управляя снегоходом «Тайга», допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего погиб», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, шесть – получили травмы различной степени тяжести.

Фото пресс-службы УМВД Югры