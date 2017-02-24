​Спасатели рассказывают школьникам о мерах безопасности на льду водоемов в зимний период

Нефтеюганские огнеборцы в рамках акции «Безопасный лед» проводят беседы с детьми о безопасном поведении на льду в зимний период.

Спасатели совместно со специалистами Государственной инспекции по маломерным судам посетили образовательные учреждения города и района.

«В группу риска помимо рыбаков попадают и дети, которые, порой, не знают элементарные нормы безопасности. Наша задача объяснить школьникам, как может быть опасен лед на водоемах», - пояснил старший инспектор группы профилактики пожаров 114 пожарно-спасательной части Руслан Гатиятуллин.

На уроках сотрудники МЧС рассказали школьникам, как действовать в случае, если человек провалился под, и дали несколько советов, как можно самостоятельно выбраться из ледяного плена.