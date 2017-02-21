​В Березовском межрайонном следственном отделе назначен новый руководитель

На должность руководителя Березовского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Югре назначен майор юстиции Петр Белоглазов, сообщается на сайте ведомства. С 2015-го по 2017 год он работал заместителем руководителя Нефтеюганского межрайонного следственного отдела.

«Работая в различных должностях в следственном управлении, Белоглазовграмотно исполнял служебные обязанности. Неоднократно поощрялся правами руководителя следственного управления. В 2013 году награжден Председателем Следственного комитета Российской Федерации медалью «За безупречную службу» I степени», - отметили в пресс-службе окружного управления.