​В Югре проходит акция «Безопасный лед»

С 20 по 26 февраля в Ханты-Мансийском округе проходит второй этап профилактической акции «Безопасный лед». Спасатели усилили профилактическую работу среди населения по правилам безопасного пребывания на водоемах зимой.

«В течение недели специалисты будут проводить беседы с любителями зимней рыбалки, распространять информационные памятки среди населения с информацией о правилах безопасного поведения на льду водоемов, оказания первой помощи пострадавшим, а также приемах спасения и самоспасения в случаях провала под лед. Особое внимание спасатели уделят детям. В образовательных учреждениях округа пройдут уроки по правилам безопасного поведения на водных объектах», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Так, накануне сотрудники МЧС Нефтеюганска выехали в рейд на реку Юганская Обь, где традиционно скапливаются любители зимней рыбалки. С рыбаками провели беседы о правилах безопасного поведения на льду водоемов, оказания первой помощи пострадавшим, приемах спасения и самоспасения в случаях провала под лед.

В последнюю неделю февраля также будут организованы патрулирования мест традиционного выхода людей на лед, в городах и населенных пунктах пройдут подворовые обходы, а инспекторы ГИМС будут контролировать водоемы во избежание несанкционированного выхода и выезда людей на лед.