​СМИ: Заместителю главы Нефтеюганска пришлось уволиться из-за скромного стажа работы

Заместитель главы Нефтеюганска Павел Прокопович написал заявление на отпуск с последующим увольнением, сообщает Ura.ru. Покинуть пост ему пришлось после прокурорской проверки. Сотрудники надзорного ведомства нашли нарушения в его документах при трудоустройстве. «Дело в том, что ему несколько не хватает стажа. Но весь функционал он полностью выполнял, образование имеет подходящее. Просто в отделе кадров не обратили внимания на это и не уведомили», — объяснил возможную отставку заместителя мэр города Сергей Дегтярев.

Павел Прокопович в ноябре 2016 года был назначен управделами аппарата мэрии. В сферу его контроля входили комитет записи актов гражданского состояния, юридическо-правовое управление, отдел по профилактике нарушений и связям с правоохранительными органами, отдел по обеспечению деятельности административной комиссии, взаимоотношения с предпринимательским сообществом. Ранее он занимал должность помощника Сергея Дегтярева во время его работы в думе ХМАО-Югры.