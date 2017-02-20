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​В Нефтеюганском районе главбух «увела» со счетов предприятия два миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело

В Нефтеюганском районе бывший главный бухгалтер одного из коммерческих предприятий подозревается в мошенничестве с причинением крупного ущерба. По версии оперативников, женщина изготовила подложный договор беспроцентного займа. На основании этого договора злоумышленница составила платежные поручения, по которым перевела деньги организации на собственный расчетный счет, якобы для оплаты займа. Таким образом, главбуху удалось похитить около двух миллионов рублей.

«Следователями ОМВД России по Нефтеюганскому району в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе районной полиции. - Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей».


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Сегодня в 09:14, просмотров: 210, комментариев: 0


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