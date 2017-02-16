​МАЗ врезался в бензовоз: полицейские озвучили подробности смертельного ДТП в Нефтеюганском районе // ВИДЕО

Полицейские установили предварительные причины смертельного ДТП, которое случилось около полудня в четверг, 16 февраля, на 707 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск». Известно, что МАЗ по непонятным пока причинам выехал на встречку, где врезался в бензовоз КамАЗ. Ехавшая за бензовозом иномарка также не смогла уйти от столкновения. От удара произошло возгорание.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир бензовоза, мужчина 1981 года рождения. Остальные участники ДТП получили травмы. В настоящее время движение на участке трассы восстановлено. Полицейские продолжают устанавливать причины произошедшего», - уточнили в пресс-службе окружной полиции.

Фото, видео: 86.мвд.рф