​На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе из-за страшного ДТП парализовано движение // ФОТО

Движение по трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» в районе 707 километра затруднено: спецслужбы ликвидируют последствия ДТП, в котором погиб человек.

Авария произошла в 11.20 четверга, 16 февраля. По предварительным данным пресс-службы УМВД Югры, произошло столкновение МАЗа, КамАЗа и «Тойоты Камри». В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб.

«Движение транспортных средств организовано по одной полосе. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего», - уточнили в полиции.

Фото: vk.com/eto_yugansk_detka