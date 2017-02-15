​Наталья Комарова на встрече с главой Нефтеюганска обозначила основные проблемы города

Накануне губернатор Югры Наталья Комарова работала в Нефтеюганске. В ходе поездки она встретилась с главой города Сергеем Дегтяревым. Традиционно, речь шла об основных проблемах муниципалитета. Впрочем, в начале беседы глава региона отметила, что за 3,5 месяца работы мэр смог полностью погрузиться в жизнь муниципалитета и определить перечень приоритетных задач, которые требуют первоочередного внимания.

Проблемами, требующими решения в кратчайшие сроки, названы — изношенность основной ветки газоснабжения, ветхий общественный транспорт и аварийное жилье.

Сергей Дегтярев посетовал, что не удалось привлечь инвестора для реконструкции основной ветки газоснабжения. «Глава региона призвала искать эффективные решения и добиваться результата. Также губернатор обратила внимание градоначальника и на то, что не в самом лучшем состоянии находится в Нефтеюганске и система пассажирских перевозок. Сегодня износ автобусов здесь составляет 98 процентов», - рассказали о ходе беседы в окружном департаменте общественных и внешних связей. Глава города отметил, что в решении проблемы с общественным транспортом подвижки как раз есть. «Для решения этой проблемы мы вышли на прямые переговоры с инвестором, - доложил главе региона Сергей Дегтярев. - В итоге 25 автобусов будут переданы в пользование муниципалитету».

Кроме того, он рассказал, что на 99 процентов завершено строительство родильного отделения, завершена реконструкция на станции обезжелезивания, также общестроительные работы закончены и на ледовом катке, находящемся в 15 микрорайоне. Говоря о станции обезжелезивания, глава региона обратила внимание собеседника на то, что с вводом объекта в эксплуатацию все проблемы не разрешатся, поэтому важно запустить все механизмы, чтобы принять комплексное решение, получить поддержку предлагаемых проектов со стороны населения. «Цель простая - чистая горячая и холодная вода для всех жителей», - нацелила главу города губернатор.