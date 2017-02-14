​В Нефтеюганском районе мужчина угрожал «взорвать поселок» из-за конфликта с поселковой администрацией

В отношении 46-летнего безработного жителя поселка Пойковский Нефтеюганского района возбуждено уголовное дело. Мужчину, злоупотребляющего спиртными напитками, подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Накануне он позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что собирается произвести взрывы на территории поселения.

К месту жительства предполагаемого злоумышленника выехала следственно-оперативная группа. Подозреваемый от полиции скрываться не стал и объяснил свои действия тем, что он не согласен с решением поселковой администрации по его вопросу. Не сумев разрешить конфликтную ситуацию, он и позвонил с угрозами в райотдел полиции.

«Кинологом со служебной собакой было обследовано жилище мужчины. Взрывоопасных веществ обнаружено не было. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкции по данной статье предусматривают лишение свободы на срок до трех лет», - отметили в пресс-службе районной полиции.