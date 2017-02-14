​В Нефтеюганске по просьбам жителей запустят общественный транспорт до «Кванториума»

В Нефтеюганске со среды, 15 февраля, до «Кванториума» начнет ездить городской маршрут «3К». Муниципальные власти предусмотрели изменение маршрута по многочисленным просьбам родителей, чьи дети занимаются в «Кванториуме». Также он будет востребован спортсменам, которые занимаются на лыжной базе.

«В целом, направление движения не изменится, лишь на улице Парковая автобус будет сворачивать в новый аэропорт, а затем возвращаться на обычный маршрут следования. Сейчас на линию выходят пять автобусов. Если интервал между ними, в результате такого новшества, будет превышать 30 минут, и гражданам будет не комфортно, то на линию выведут шестой автобус», – цитирует заместителя главы города Олега Тальянова пресс-служба администрации муниципалитета.

Так же, чтобы не создавать неудобства жителям 11 микрорайонов, которые в утренние часы спешат на работу, первые рейсы «3К» не будут заезжать в «Кванториум». Новый маршрут будет работать с 9 до 18 часов. После 18 часов «3К» будет двигаться по старому маршруту.