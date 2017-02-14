​В Нефтеюганском районе после столкновения с двумя грузовиками погиб водитель «Лады»

В Нефтеюганском районе в 01.25 ночи на 16 километре автодороги «Обход г. Пыть-Ях» в ДТП погиб 32-летний водитель автомобиля «Лада Гранта». Как установили полицейские, мужчина сначала врезался в движущийся впереди МАЗ, от удара машину выкинуло на встречную полосу, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Скания». Водитель «Лады» скончался на месте происшествия.

Всего за прошедшие сутки, по данным ГИБДД Югры, на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека погибли, 11 – получили травмы различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний.

Напомним, еще одно ДТП со смертельным исходом произошло утром в понедельник, 13 февраля, в Сургутском районе. 58-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», не справился с управлением, допустил занос транспортного средства и, выехав на полосу встречного движения, сначала совершил наезд на металлическое ограждение, а затем столкнулся со встречной «Тойтой Ланд Крузер». В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» погиб на месте, его пассажиры 2003, 1982 и 1961 годов рождения получили травмы различной степени тяжести.