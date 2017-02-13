​СМИ: Наталью Комарову ждут в Нефтеюганске

Губернатор Югры Наталья Комарова во вторник, 14 февраля, будет работать в Нефтеюганске, сообщает Znak.com со ссылкой на источник в администрации города. По данным издания, ожидается, что глава региона встретится с главой градообразующего предприятия «РН-Юганскнефтегаз» Хасаном Татриевым и обсудит с ним социально-экономическое сотрудничество компании с муниципалитетом и округом. В планах губернатора также значится посещение Нефтеюганского корпоративного института, где проходят обучение нынешние и будущие нефтяники, а также городского театра кукол «Волшебная флейта». Кроме того, ожидается, что завтра губернатор посетит и родильное отделение, строительство и реконструкция которого началась больше четырех лет назад.

Также сообщается, что в пятницу, 17 февраля, губернатора Наталью Комарову ожидают в Сургуте и Сургутском районе.