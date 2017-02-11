​В Нефтеюганске, сорвавшись с крыши, погиб рабочий // ФОТО

В пятницу, 10 февраля, в первом микрорайоне Нефтеюганска с крыши пятиэтажного дома упал рабочий, занимавшийся ее ремонтом. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Это Юганск, детка» во «ВКонтакте».

С места происшествия на скорой помощи он был отправлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь: мужчина скончался от многочисленных травм.

Фото: vk.com/eto_yugansk_detka

По факту происшествия проводятся следственные мероприятия. Уточняется, что дом, с крыши которого упал рабочий, обслуживается управляющей компанией ЖЭУ-3, а капительный ремонт в доме осуществляет иногородняя подрядная организация, чей работник, предположительно и погиб.