​В Нефтеюганске злоумышленник похитил из магазина мяса на 200 тысяч рублей // ВИДЕО

В Нефтеюганске злоумышленник ночью проник в складское помещение магазина и похитил почти 400 килограммов мясных изделий на сумму свыше 200 тысяч рублей. О краже в полицию сообщил руководитель торговой точки.

«В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий, полицейскими был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 30-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья, который осуществлял трудовую деятельность в качестве рубщика мясной продукции в данном магазине. Похищенное обнаружено в автомобиле задержанного», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Злоумышленник дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.