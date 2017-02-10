​В Нефтеюганском районе в ДТП погиб человек: столкнулись «Дэу» и КамАЗ

В пятницу, 10 февраля, около 13.00 на 844 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло столкновение автомобилей «Дэу» и «Камаз». В результате ДТП водитель «Дэу» погиб, сообщает пресс-служба УМВД Югры.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, сегодня это уже второе ДТП со смертельным исходом в Югре. Утром в Нижневартовском районе «Ниссан» въехал в стоящий на обочине «Урал». Погибла пассажир легковушки.
Народная музыка актуальна? Юлия Рябцева, художественный руководитель оркестра «Былина» // ONLINE 15 февраля в 15:00