​В Нефтеюганске осужден водитель, устроивший пьяное ДТП, в котором погибли два человека

Нефтеюганский районный суд приговорил жителя посёлка Пойковский к четырем годам в колонии-поселении. Он признан виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Государственному обвинителю удалось доказать, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и стал виновником ДТП, в котором погибли два человека.

Трагедия на 778 километре автодороги «Тюмень–Ханты-Мансийск» произошла 3 сентября 2016 года. Подсудимый, управляя автомобилем марки ВАЗ-21140 в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки «Ниссан Алмера». В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира иномарки от полученных травм погибли.

Фото пресс-службы УМВД Югры

«Приговором суда виновнику ДТП назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 8 месяцев. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании с осуждённого компенсации морального вреда в сумме 700 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.