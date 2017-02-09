​В Нефтеюганске разыскивают насильника, напавшего на 13-летнюю девочку // ФОТОРОБОТ

В Нефтеюганске разыскивают подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. 6 февраля в четвертом микрорайоне города неизвестный мужчина напал на 13-летнюю девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело, по которому проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, его совершившего.

«На основании показаний потерпевшей составлен фоторобот предполагаемого преступника, в связи с чем, следственное управление обращается к жителям округа: если вы обладаете информацией о месте нахождения лица, совершившего преступление, либо располагаете другими сведениями, которые могут иметь значение для следствия, просим сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России по г.Нефтеюганску по телефону: 8(3463)29-56-10, либо позвонить на телефон дежурной службы следственного управления по телефону: 8-950-502-74-52. Конфиденциальность информации гарантируем», - говорится в официальном сообщении СУ СКР по Югре.

Приметы подозреваемого: на вид 40 лет, рост 160-165 см., полное телосложение, на лице с правой стороны над глазом имеется рубец, лицо морщинистое, грубый низкий голос.

Был одет: шапка-ушанка, черная кожаная куртка, брюки черные.