​В Нефтеюганске в ДТП пострадали два человека // ФОТО

В понедельник, 6 февраля, в 10.40 в Нефтеюганске на улице Транспортная произошла авария, в которой пострадали два человека. Столкнулись «Тойота Раф4» и УАЗ. Водитель кроссовера не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. В медучреждение были доставлены водитель «Тойоты» и пассажир УАЗа.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.