​В Югре пермяк с криминальным прошлым зарабатывал на доверчивых жителях Советского

В Югре полицейские установили личность мошенника, который обманул 16 жителей города Советский. 27-летний неоднократно судимый уроженец Пермского края совершал преступления из посёлка Пойковский Нефтеюганского района.

«Подозреваемый, используя сотовый телефон и несколько сим-карт, набирал наугад номера стационарных телефонов жителей города Советский и Советского района. Пользуясь доверчивостью граждан, он сообщал им заведомо ложные сведения о родственниках, якобы попавших в беду. Решить проблему злоумышленник предлагал за денежное вознаграждение», - рассказали в пресс-службе окружной полиции.

Таким способом ему удалось получить 10 тысяч рублей с жительницы города Советский за «спасение» ее сына. Сам он пояснил, что запрашивал небольшие суммы, от 5 до 15 тысяч рублей, так как практически всегда они есть в наличие у потерпевших. Деньги ему переводили на номера сотовых телефонов, в дальнейшем он их обналичивал. На вопрос следователя, почему он звонил именно на стационарные номера телефонов жителей Советского района, он сказал, что на сотовый можно позвонить и попасть в любую точку мира, а по стационарным на жителей конкретного места проживания. Несколько лет назад он работал на кирпичном заводе в посёлке Алябьево Советского района, поэтому знал код города и района. При наборе номеров ему пришлось менять только четыре последние цифры.

Общий ущерб от преступных деяний в отношении жителей Советского района составил порядка 100 тысяч рублей. В настоящее время в отношении данного гражданина возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.2 ст. 159 и ч.2 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество и Мошенничество). Одна из санкций инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

«Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений против собственности, против здоровья населения и общественной нравственности. Последний раз освобождён из мест лишения свободы 2 декабря 2016 года. В настоящее время злоумышленник арестован. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия, проверяется причастность задержанного к совершению других мошеннических действий в отношении жителей Югры и сопряженных территорий», - уточнили в ведомстве.