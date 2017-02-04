​При пожаре на даче под Нефтеюганском погибла женщина и два ребенка

Жертвами пожара в нефтеюганском садовом некоммерческом товариществе «Север» стали 40-летняя женщина и двое малолетних детей — 2005-го и 2011-го года рождения: их тела были обнаружены спасателями, тушившими пламя.

Трагедия произошла сегодня утром. Сейчас следователи проводят процессуальную проверку. Первые ее результаты говорят о том, что причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи, находившейся в дачном доме. «С целью установления причины пожара и причины смерти погибших будут проведены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы, — сообщает пресс-служба Нефтеюганского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Югре. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».