​Нефтеюганец погиб при столкновении со сноубордисткой в Кемерове

Трагедией окончилась поездка нефтеюганца в туркомплекс Шерегеш в Кемеровской области: он погиб, столкнувшись со сноубордисткой, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

ЧП произошло накануне, 1 февраля, на горе Зеленая. Сноубордистка из Новосибирска налетела на молодого человека, который катался без шлема, на горнолыжной трассе «Доллар». У самой туристки травм не выявлено. После столкновения она вызвала спасателей, молодой человек 1985 года рождения умер во время оказания медицинской помощи.

Сейчас по факту несчастного случая проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.