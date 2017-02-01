​Житель Нефтеюганска погиб на горнолыжной трассе в Кемеровской области

В среду, 1 февраля, на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» в Кемеровской области на горнолыжной погиб 31-летний житель Нефтеюганска. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Трагедия произошла около 11.00. По предварительным данным, мужчина спускался с горы на горных лыжах и столкнулся с женщиной. Она вызвала спасателей, но в ходе оказания медицинской помощи пострадавший скончался.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - уточнили в ведомстве.

В областной администрации пояснили, что во время катания на горнолыжнике не было шлема, пишет Sibdepo.ru.