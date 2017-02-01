​В Нефтеюганске начали распределять благотворительные деньги пострадавшим в ДТП спортсменам

В Нефтеюганске начали распределять деньги, поступившие на счет благотворительного фонда «Созидание» для спортсменов, пострадавших в столкновении автобуса и грузовых тралов. По данным на конец января, сумма собранных средств составила почти пять миллионов рублей. Сбор пожертвований продолжается.

В рабочую группу, которая должна решить назначение пожертвований, вошли представители общественных организаций Нефтеюганска, спортивного сообщества, сотрудники МЧС, медики, депутаты, а также руководитель управления социальной защиты населения по городу и району Ольга Загородникова.

«Рабочая группа единогласно проголосовала за выделение денег трем заявителям. Одному из пострадавших необходимы средства на дальнейшую реабилитацию. Двоим, чьи дети находятся на лечении в Москве, финансы нужны для проживания и питания», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, благотворительный счет открыли по просьбам жителей Югры, которые пожелали помочь спортсменам, пострадавшим в ДТП под Ханты-Мансийском 4 декабря 2016 года, и их семьям. Для того, чтобы пожертвованные деньги достигли цели, в назначении платежа необходимо указать: «Благотворительный взнос для пострадавших в ДТП 04.12.2016 г».