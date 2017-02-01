​Крытый каток в Нефтеюганске откроют весной

Крытый каток в Нефтеюганске должен быть сдан в эксплуатацию в марте этого года. На данный момент, по словам главы города Нефтеюганска Сергея Дегтярева, строительно-монтажные работы выполнены на 100 процентов, пуско-наладочные работы пройдут в начале марта, необходимо залить каток и опробовать лед.

Об этом шла речь на совещании о ходе строительства социально значимых объектов, которое накануне провел исполняющий обязанности губернатора округа Алексей Шипилов. И.о. руководителя Службы жилищного и строительного надзора Югры Артем Копылов доложил, что на объекте проведено семь проверок, ранее выявленные нарушения устраняются. «Те замечания, которые были, касались исполнительной документации, и они устранены. Могу подтвердить, что до 15 февраля все замечания будут устранены. Все идет по плану», - заверил представитель застройщика Эдуард Калашников.

Напомним, что сроки сдачи в эксплуатацию крытого катка переносились несколько раз. В сентябре прошлого года стройку проинспектировала глава региона Наталья Комарова. Тогда корт планировали сдать уже в декабре 2016-го.