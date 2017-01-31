Нефтеюганский район с размахом отметит Масленицу

«МотоМасленица – 2017» пройдёт 25 февраля на территории базы отдыха «Сказка» в Нефтеюганском районе. Члены мотоклуба «РайдоЮганск» готовятся к показательным выступлениям, прокладывают трассу для заездов, планируют развлекательную программу.

Перед гостями выступит фольклорный коллектив, клуб исторической реконструкции «Вихрь времен» погрузит публику в атмосферу Средневековья, Желающие смогут поучаствовать в семейных спортивных состязаниях, поучаствовать в боях мешками и подушками, покататься на собачьих упряжках и лошадях, полюбоваться на фаер-шоу. И конечно, не обойдется без традиционного поедания блинов и сожжения чучела Масленицы.