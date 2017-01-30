Двум фигурантам уголовного дела о гибели 12 человек под Ханты-Мансийском продлили арест до 3 апреля

Представителю перевозчика, которому принадлежал попавший в аварию 4 декабря автобус, продлили арест до 3 апреля. Такое решение в понедельник, 30 января, принял Ленинский районный суд Екатеринбурга. Такое же решение принято в отношении водителя грузовика Раиля Саитханова. Также в суд поступили материалы уголовного дела о продлении меры пресечения водителю автобуса Марату Зайнуллину. Об этом со ссылкой на представителя суд сообщает «Интерфакс-Урал».

Напомним, 4 декабря на трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» произошло ДТП с участием двух грузовиков и автобуса, перевозившего детей, которые возвращались в Нефтеюганск с окружных соревнований. В аварии погибли 12 человек, в том числе, десять детей.

Водителям автобуса и грузового тягача предъявлено обвинение по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Обвинение в оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни потребителей (ст.238 УК РФ), предъявлено представителю индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозки. Также было возбуждено уголовное дело в отношении директора детской спортшколы «Сибиряк» Ирины Тарасовой по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Она находится под домашним арестом до 4 февраля.