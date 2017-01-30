​Полицейские озвучили обстоятельства смертельного ДТП в Нефтеюганском районе // ФОТО

В Нефтеюганском районе в субботу, 28 января, в ДТП погиб водитель легковушки. Как установили в окружной ГИБДД, авария произошла из-за того, что 65-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», не справился с рулевым управлением. Машина врезалась в металлическое ограждение, после чего ее отбросило на встречку под КамАЗ. От этого удара «Ниссан» отлетел под другой грузовик, стоящий на обочине. Водитель иномарки погиб на месте происшествия.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за трое суток, с 27 по 29 января, в Югре произошло 16 аварий, пострадал 21 человек, один — погиб.