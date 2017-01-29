​В Нефтеюганске прошел концерт, посвященный памяти погибших в ДТП спортсменов // ФОТО

В субботу, 28 января, в Нефтеюганске в КЦ «Обь» прошло традиционное новогоднее шоу «Сказочное путешествие Щелкунчика». В этом году концерт посвятили памяти 12-ти погибших в ДТП под Ханты-Мансийском спортсменов.

Шоу было подготовлено отделением акробатики СОШ «Сибиряк», клубом аэробики «Грация», отделением аэробики спортивной школы «Спартак» и вокальным ансамблем «Юганочка». «По многочисленным свидетельствам зрителей, это был лучший из лучших шоу-концертов, которые когда-либо проходили на сцене культурного центра», - отметили в городском паблике «Это Юганск, детка».

Напомним, 4 декабря 2016 года в Ханты-Мансийском районе автобус, в котором возвращались нефтеюганские акробаты с окружных соревнований домой, попал в страшное ДТП. В столкновении с грузовым тралом погибли 12 человек.

Фото: vk.com/eto_yugansk_detka