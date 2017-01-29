​В Нефтеюганском районе «Ниссан» влетел под КамАЗ, погиб человек

В субботу, 28 января, около 17.20 в Нефтеюганском районе на 729 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в ДТП погиб человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД Югры, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля «Ниссан Альмера» выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в КамАЗ. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, личность которого в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции.