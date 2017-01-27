​В администрации Нефтеюганска произошли кадровые перестановки

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев поменял руководство ряда департаментов и управлений администрации города, сообщает Znak.com. В частности, расторгнут трудовой договор с директором городского департамента земельных и имущественных отношений Викторией Абрагимовой. До назначения нового руководителя исполнять обязанности директора департамента будет ее заместитель Александр Дода. Сдолжности замруководителя управделами администрации Нефтеюганска уволена Ольга Корикова. На ее место назначена Светлана Нечаева. При предыдущем главе администрации Вячеславе Арчикове Нечаева была управделами. Сегодня же эту должность занимает Максим Виер. Также у Дегтярева появился новый помощник — Владимир Якунин.